Wetterbericht : Wieder Unwetter-Gefahr: Schon am Morgen muss sich das Saarland auf starke Gewitter einstellen

Saarbrücken Nach den heftigen Regengüssen und kräftigen Windböen vom Donnerstag kündigt sich bereits neues Wetter-Unbill an. Meteorologen warnen vor „hohem Unwetterpotenzial“.

Während am Vortag erst in den späten Nachmittagsstunden Blitz und Donner im Saarland angekommen sind, ist am heutigen Freitag, 20. Mai, bereits am Morgen mit starken Gewittern zu rechnen. Dieses Ungemach prognostizieren die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach fürs Saarland. Und bei einzelnen Gewittern soll es nicht bleiben: Die Front verschärft sich demzufolge. Denn im weiteren Tagesverlauf ziehen verbreitet starke Gewitter auf.