Wettervorhersage : Schon wieder: Erneut zieht Saharastaub über das Saarland hinweg

Erneut kommt Sahara-Staub auf uns zu. Hier eine Archivaufnahme vom 15. März, als Abermillionen Tonnen Sand aus Afrika den Himmel in Deutschland orange färbte. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Saarbrücken Zur Monatsmitte mussten sich die Saarländer bereits mit diesem Naturschauspiel herumschlagen: Abermillionen Tonnen Saharasand wehten von Afrika über Europa. Und jetzt soll sich das Ganze wiederholen.

Gelb bis tieforangefarbener Himmel und diesige Luft: So hat sich Mitte März das Wetter im Saarland gezeigt. Und nicht nur dort: In vielen Teilen Europas machten sich Millionen Tonnen Saharasand bemerkbar, die als Staub von Afrika hergeweht wurden. Sonnenauf- und -untergänge zeigten sich vielerorts glutrot. Spektakulär auch der Niederschlag, der als Blutregen fiel.

Nun erwarten Meteorologen für Dienstag, 29. März, eine ähnliche Situation. Erneut zieht Saharastaub über Deutschland hinweg. Nach den Prognosen der Experten ist diesmal die Südhälfte und die Mitte Deutschlands vorrangig betroffen – und damit auch das Saarland. Der Norden hingegen soll kaum was davon abgekommen. Anders als vor zwei Wochen.

Wie lange bleibt der Himmel im Saarland so gelb?

Bereits am Montag sollen erste Staubwolken von Spanien und über Frankreich her den südlichen Teil Deutschlands erreicht haben. Auch Belgien, Luxemburg und Niederlande liegen auf der Route.

Was aber bedeutet der Saharastaub jetzt fürs Saarland?

„Mein Auto sieht katastrophal aus“: Sahara-Staub sorgt für viel Betrieb an Waschanlagen – Ansturm am Wochenende?

Mit wie viel Saharastaub rechnen die Meteorologen?

Zwar sprechen die Fachleute von „nennenswerten Mengen“, so auch auf dem Internetportal Wetteronline. Allerdings sei nicht mit solcher einer Intensität zu rechnen wie zuletzt. Und das Spektakel dauert demzufolge auch nicht mehrere Tage. Bereits am nächsten Tag soll wieder Schluss sein, „verabschiedet sich der Gruß aus der Wüste“ wieder. Am Donnerstag sei bereits Feierabend.