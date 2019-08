Wetter im Saarland : Wetterdienst gibt erneut amtliche Hitzewarnung aus — und es geht wohl noch höher

Erneut hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für Deutschland eine Hitzewarnung herausgegeben. Davon ist auch das Saarland betroffen. Foto: Matthias Zimmermann

Saarbrücken Bereits mehrere Tage in Folge müssen sich Menschen in der Region auf starke Wärmebelastung einstellen. So auch am Dienstag (27. August). Und das ist womöglich nicht die Spitze.

Bereits am späten Vormittag erreichen für einen August ungewöhnlich hohe Temperaturen das Saarland. Schon in der Nacht sank das Thermometer nur an wenigen Orten unter die 20-Grad-Marke. Nun sind am Tag erneut Spitzenwerte von bis zu 34 Grad möglich. Das kündigen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach an. Darum gaben sie bereits eine amtliche Hitzewarnung für weite Teile Deutschlands aus. Auch das Saarland ist davon betroffen. Das ist zum wiederholten Mal mehrere Tage in Folge der Fall.

Grund für die hohen Temperaturen soll ein Hoch über Weißrussland im Osten sein, das subtropische Luft zu uns bringt. Gleichzeitig herrscht in weiten Teilen wolkenloser Himmel am Vormittag. Am Nachmittag ziehen Wolken durch. Die Gefahr von Hitzegewittern steigt, werden nach bisherigen Vorhersagen aber eher im östlichen Rheinland-Pfalz erwartet. Auch in der kommenden Nacht gibt es bei bis 20 Grad kaum Abkühlung zum Durchlüften.

Am Mittwoch klettert das Quecksilber dann sogar noch etwas höher und soll die Marke von 35 Grad knacken. Die Hitzegewitterneigung nimmt zu. Meteorologen rechnen mit örtlich starkem Regen, Sturm und Hagel. In der Nacht nehmen Niederschläge hin zum Donnerstagmorgen zu. Die Temperaturen sinken aber nur leicht unter die der Vornächte.