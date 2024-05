DWD-Wetter Schon wieder drohen schwere Gewitter und unwetterartiger Regen im Saarland

Am Feiertag Fronleichnam setzt sich das fort, was es die Tage zuvor bereits im Wechsel gab: Erst ziehen immer mehr Wolken über die Region und setzen sich fest. Dann kündigen sich erneut Gewitter an. Und die können abermals Starkregen und stürmische Böen dabei haben. Mit 17 bis 20 Grad bleibt es etwas frischer als an den Vortagen.