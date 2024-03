Wetter im Saarland Dramatischer Temperatursturz zu Ostern droht

Leicht bekleidet im Straßencafé auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken einen Cappuccino genießen. Gemütlich in der Sonne am Bostalsee sitzen. Einen Spaziergang in luftiger Kleidung an der Saarschleife bei Mettlach unternehmen. Das Wetter im Saarland lässt dies seit Anfang März zu. Doch das könnte sich schon bald drastisch ändern. Das zeigen erste Modelle der Meteorologen.