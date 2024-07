Wettervorhersage 34 Grad und Unwettergefahr – so wird das Wetter im Saarland diese Woche

Der Dienstag legt dann in Sachen Juli-Wetter noch eine Schippe obendrauf. Denn es wird nicht nur sonnig und warm – es wird heiß. Die Höchsttemperaturen am Dienstagnachmittag können bis auf 34 Grad klettern, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dazu gibt es einen schwachen Wind, der hier und da für etwas Abkühlung sorgen kann – wer also auf den perfekten Freibad-Tag wartet, sollte den Dienstag nutzen.