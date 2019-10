Wetterim Saarland : Die Regenwolken verziehen sich

Offenbach Die Saarländer können ihre Regenschirme in der nächsten Woche meist zuhause lassen.

Nur am Montag (22. Oktober) kommen in der ersten Tageshälfte noch wenige Tropfen herab, wie die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilten. Nachmittags verzögen sich die letzten Regenwolken. Es werde 14 bis 18 Grad warm, im höheren Bergland sei es kühler.