Wetter : Auf Hochsommer folgt erster Bodenfrost im Saarland

Saarbrücken Nächte werden empfindlich frisch – besonders in den Höhenlagen.

Der Herbst zieht allmählich ein. Denn nach den hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Woche von mehr als 30 Grad hat es jetzt erheblich abgekühlt. So sollen am Donnerstag (5. September) die Maximalwerte im Saarland nicht über 21 Grad hinausgehen, melden Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Es bleibt aber trocken. Wolken ziehen immer wieder über uns hinweg. In der Nacht auf Freitag ist es windig, die Böen klingen zum Morgen hin aber ab. Neun bis drei Grad soll es werden. Und: Die Meteorologen schließen Bodenfrost nicht aus.