Gewitter ab Sonntagnachmittag : Saarländer müssen sich auf Blitz und Donner gefasst machen

Saarbrücken Am Montag besteht sogar „erhöhte Unwettergefahr, besonders durch heftigen Starkregen.“

Der ASV Hemmersdorf will den Klimawandel an der Nied bekämpfen

Naturschutz-Projekt in Rehlingen-Siersburg : Der ASV Hemmersdorf will den Klimawandel an der Nied bekämpfen

„Erhöhte Unwettergefahr“ im Sarland

Am Montag bestehe dann sogar „erhöhte Unwettergefahr, besonders durch heftigen Starkregen“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach. Auch am Dienstag sind den Angaben zufolge Gewitter mit Sturmböen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen am Montag auf Werte zwischen 25 und 31 Grad an. Nachts kühlt es auf 12 bis 16 Grad ab.