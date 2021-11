Ausblick der Meteorologen : Typisches Novemberwetter? Das erwartet das Saarland in den kommenden Tagen

Service Saarbrücken Wolken über dem Saarland: Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen im Saarland? Das sagen die Meteorologen.

Am Dienstag (16. November) bleibt es im Saarland und in Rheinland-Pfalz bedeckt, teils neblig-trüb. Das sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach voraus. Die Temperaturen ändern sich kaum und bleiben bei maximal vier bis neun Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weiterhin stark bewölkt und bedeckt, örtlich ist Sprühregen möglich. Vor allem im Bergland ist nach Angaben der Wetterfrösche stellenweise Nebel möglich.