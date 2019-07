Wetter im Saarland : Es wird kühler, aber weiterhin kein Ende der Trockenheit

Saarbrücken Heiter bis wolkig, aber von Regen keine Spur. Das sagen die Meteorologen voraus. Erst zur Wochenmitte steht ein Wechsel an.

Die heißen Sommertage sind zumindest vorerst vorbei. Denn mit Höchstwerten um 20 Grad startet das Saarland in die neue Woche. Dabei soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach meist die Sonne scheinen. Nur ein paar Wolken ziehen durch. Sie bringen aber keinen Regen. Das Land leidet dadurch weiter unter der Trockenheit, die Waldbrandgefahr liegt in weiten Teilen der Region hoch und erreicht die Stufe 3 im fünfstufigen Waldbrandgefahrindex.