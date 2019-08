Wetter : Saarland schrammt bislang an schweren Gewittern vorbei

Saarland schrammt bislang an schweren Gewittern vorbei

Bislang von Unwettern verschont, aber die Meteorologen bleiben vorsichtig, was die Lage im Saarland betrifft. (Symbolbild). Foto: ZB/Frank May

Saarbrücken Aber die Experten bleiben vorsichtig, rechnen mit weiterem Unwetterpotenzial.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach steige das Gewitterrisiko. Während anderswo in Deutschland bereits heftige Gewitter durchgezogen sind, gehen die Meteorologen am Donnerstagnachmittag (29. August) von einer Zunahme des Risikos auch hier aus. Gebietsweise sind starker Regen, Hagel und Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometer drin. Im weiteren Verlauf ziehen sie dann allmählich ab.