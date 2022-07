Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes : Bis zu 33 Grad und Gewitter: So wird das Wetter zu Wochenbeginn im Saarland

Bis zu 33 Grad und Gewitter: So wird das Wetter zu Wochenbeginn im Saarland

Saarbrücken/Offenbach Nach einem sonnigen Start in den Montag sagt der Deutsche Wetterdienst ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter im Saarland voraus. Starkregen, Hagel und Sturmböen sind zu Wochenbeginn möglich.

Abseits von Gewittern wird ein meist mäßiger Wind aus Süd erwartet, der am Nachmittag zeitweise stark böig auffrischen könne. Der Himmel bleibt in der Nacht zum Montag meist klar, die Werte sinken auf 20 bis 16 Grad. In den Tallagen könnten es auch 19 bis 12 Grad werden.