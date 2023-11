Wettervorhersage für die kommenden Tage Anhaltender Regen sorgt für Hochwasser im Saarland

An Rhein, Mosel und Saar steigen die Pegelstände wegen des anhaltenden Regens voraussichtlich weiter an. 3,27 Meter betrug der Wasserstand am Samstagvormittag am Pegel Fremersdorf für die Saar. Hier ist den Angaben zufolge mit leicht steigenden Wasserständen bis Sonntagmorgen zu rechnen. Die Meldehöhe von 3,90 Metern soll nach derzeitigem Stand aber eher nicht überschritten werden.