Vorhersage : Und auf dieses Wetter müssen sich Saarländer am Wochenende einstellen

Sonne und Wolken im Wechsel – so präsentiert sich das Wetter im Saarland am Wochenende. (Symbolbild). Foto: ZB/Patrick Pleul

Saarbrücken Während das Saar-Spektakel in Saarbrücken am Freitagnachmittag (2. August) mit dem Drachenbootrennen für die Teilnehmer feucht startet, bleiben die Zuschauer entlang des Flusses trocken.

Zwar beginnt der Freitag mit vielen Wolken, aber diese bringen keinen Regen mit sich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach fürs Saarland. Die Temperaturen steigen auf Maximalwerte von knapp unter 30 Grad. In der Nacht bleiben sie zweistellig. Auch dann wird kein Niederschlag erwartet.

Am Wochenende hält das trockene Wetter an. Zwar ziehen nach bisheriger Vorhersage immer mal wieder Wolken übers Saarland hinweg. Aber die Sonne kann sich an den meisten Orten am Samstag und Sonntag durchsetzen. Das Quecksilber bleibt auf gleichem Niveau, es klettert tagsüber auf 27 bis 29 Grad.