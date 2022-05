Wettervorhersage : Sonnig und trocken: Am Wochenende klettern die Temperaturen im Saarland auf bis zu 30 Grad

Sonnig und trocken: Am Wochenende klettern die Temperaturen im Saarland auf bis zu 30 Grad

Saarbrücken/Offenbach Die Saarländerinnen und Saarländer dürfen sich auf ein frühsommerliches Wochenende freuen. Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes kann am Sonntag die 30-Grad-Marke erreicht werden. Ab Montag wird es dann allerdings ungemütlich.

An diesem Freitag bleibt es im Saarland sonnig und trocken mit nur wenigen Quellwolken am Himmel. Es werden Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad erreicht. Im Bergland sind es immerhin noch um die 17 bis 19 Grad. Meist mäßiger Wind kommt aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Samstag ist es meist gering bewölkt oder klar, aber auf jeden Fall niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf 10 bis 5 Grad zurück.