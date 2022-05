Vorhersage : Sonniger Start ins Wochenende – so wird das Wetter im Saarland (mit Bildergalerie)

Foto: Ruppenthal 15 Bilder Die schönsten Seiten des Frühlings im Saarland

Saarbrücken Mit Sonnenschein startet der heutige Freitag bei milden Temperaturen. Doch bleibt der Frühling erhalten? Was die Meteorologen voraussagen.

An einigen Orten hat Nebel am frühen Freitagmorgen, 6. Mai, für leicht herbstliche Nuancen gesorgt. Dann aber setzte sich die Sonne durch. So soll es auch im Saarland zumeist an diesem Tag bleiben. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach prognostizieren im weiteren Verlauf ein paar Quellwolken.

Die Temperaturen erreichen wie zuvor frühlingshafte Werte. Sie klettern auf bis zu 23 Grad Celsius. In höheren Lagen werden maximal 18 Grad erreicht.

Mittlerweile bleibt es nachts frostfrei. So soll es auch in der kommenden Nacht auf Samstag nicht kälter als fünf Grad werden. Am Himmel ziehen nur einige Wolken vorbei.

Ganz so sonnig wie am Freitag soll es am Samstag nicht werden. Die Meteorologen kündigen einen Mix aus starker und aufgelockerter Bewölkung an. Meistens soll es trocken bleiben. Ganz auszuschließen seien Gewitter nicht. Die können dann mit starkem Regen einhergehen. An den Temperaturen ändert sich so gut wie nichts: Es bleibt bei bis zu 23 Grad.

Dafür wird die Nacht auf Sonntag etwas milder als die vorherige. Sieben Grad ist dann der niedrigste Wert. Unterdessen werden Wolken erwartet. Aber von Schauern ist keine Rede.