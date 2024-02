Deutscher Wetterdienst Das Wochenende im Saarland wird verregnet, aber warm

Saarbrücken · Wolken und Regen stehen am Freitag und am Wochenende im Saarland an. Doch die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad.

Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz können sich auf ein bewölktes und leicht verregnetes, aber mildes Wochenende einstellen. Die Temperaturen am Freitag erreichen laut DWD (Deutscher Wetterdienst) voraussichtlich Werte zwischen 13 und 17 Grad. Ab dem frühen Nachmittag soll dann Regen aufziehen. Dieser zieht sich bis in die Nacht auf Samstag, aber nur noch mit vereinzelten Schauern. Dabei sinken die Temperaturen auf acht bis sechs Grad. Wetter im Saarland am Samstag und Sonntag: Regnerisch, aber milde Am Samstag geht es nach DWD-Angaben bei bis zu 14 Grad stark bewölkt und mit einzelnen Schauern sowie etwas Sprühregen weiter. An einigen Orten könne es aber auch niederschlagsfrei bleiben. Für den Sonntag rechnete der DWD mit Temperaturen von 9 bis 13 Grad. Nachmittags soll es dann wieder regnen. Statt Polarluft – Spanien-Wärme schafft es bis ins Saarland DWD-Wetter Statt Polarluft – Spanien-Wärme schafft es bis ins Saarland In der Nacht auf Sonntag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, aber größtenteils trocken bei Tiefsttemperaturen zwischen sechs und drei Grad. Der Sonntag beginnt zwar bewölkt, aber ohne Regen. Der steht jedoch zum Nachmittag wieder an. Die Temperaturen klettern auf bis zu 13 Grad. Die Nacht wird zunehmend bedeckt und regnerisch bei sieben bis drei Grad.

