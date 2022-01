Wetter am Donnerstag : Teilweise schauerartige Schneefälle im Saarland erwartet

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In Teilen des Saarlandes rechnet der Deutsche Wetterdienst am heutigen Vormittag mit schauerartigen Schneefällen und Glätte. Das Winterwetter setzt sich am Freitag fort.

Die für heute Vormittag angekündigten Schneefälle in Teilen des Saarlandes und von Rheinland-Pfalz sorgen oberhalb von etwa 400 Metern gebietsweise für einen bis fünf Zentimeter Neuschnee. In den Höhenlagen erwartet der Deutsche Wetterdienst teilweise leichten Dauerfrost. In tieferen Lagen wird es stellenweise aufgrund von Schneematsch glatt. Bis zum Mittag herrschen Temperaturen zwischen 0 und -2 Grad.

Im Laufe des Donnerstags und in der Nacht zum Freitag gibt es weitere Schauer. Im Bergland kommt dieser als Schnee herunter. Im Flachland muss mit Regen- und Schneeschauern gerechnet werden. Der Schnee oder Schneematsch kann örtlich für glatte Straßen sorgen. Wo es in der Nacht zum Freitag aufklart, kann es durch gefrierende Nässe ebenfalls glatt werden. In der Nacht zum Freitag breitet sich bei Temperaturen von zwischen 0 und -3 Grad leichter Frost aus. In Hochlagen kann es vereinzelt bis -4 Grad werden.