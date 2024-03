Wetterbericht für das Saarland Ab Donnerstag milde Temperaturen von fast 20 Grad erwartet

Heute Vormittag bleibt es zunächst noch stark bewölkt. Auch Regen ist möglich, der ist jedoch von Süden her nachlassend. Nachfolgend gibt es Auflockerungen. Am Montag erreichen die Temperaturen zehn bis 15 Grad. In der Nacht zum Dienstag ziehen von Nordwesten her erneut dichte Wolken auf, die vereinzelt leichten Regen bringen. Dazwischen bleibt es wolkig bis gering bewölkt und niederschlagsfrei.