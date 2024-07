Wetter-Vorhersage Nach Hitze geht’s im Saarland wechselhaft mit Gefahr heftiger Gewitter weiter

Zwischenhoch: So nennen Meteorologen das, was die Menschen im Saarland am heutigen Montag, 22. Juli, erwartet. Zu Wochenbeginn beschert das Wetter Sonne, etwas Wolken und sommerliche Temperaturen. Mit Hitze wie am Wochenende ist nach Angaben der Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach auch in den kommenden Tagen nicht zu rechnen. Dafür aber mit neuen Risiken.