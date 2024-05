Wetterumschwung Unwettergefahr im Saarland – Deutscher Wetterdienst erwartet schwere Gewitter

Sonne pur und hohe Temperaturen wie im Hochsommer: So hat sich der 1.-Mai-Feiertag gezeigt. Doch mit diesem Bilderbuch-Wetter ist bereits am Tag danach vorläufig Schluss. Bereits am heutigen Donnerstag, 2. Mai, ziehen dichte Wolken über dem Saarland auf. Damit nicht genug: Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach kündigen im Laufe des Tages Gewitter an. Und die sollen es in sich haben.