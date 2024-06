DWD-Wetter Der Auftakt zur Fußball-EM wird wenig sommerlich – Public Viewing könnte im Saarland ins Wasser fallen

Erster Regen zog bereits am frühen Morgen übers Saarland. Und das Wetter soll am Freitag, 14. Juni, auch überwiegend grau bleiben. Das sagen die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach voraus. Doch was bedeutet dies im Detail für den weiteren Tagesverlauf – insbesondere für den Anpfiff zur Fußball-Europameisterschaft (EM), den Fans hier und da in der Region beim Public Viewing unter freiem Himmel verfolgen wollen?