Deutscher Wetterdienst : Wenig Veränderungen - so wird das Wetter im Saarland

Offenbach An diesem ersten Adventssonntag finden viele Weihnachtsmärkte im Saarland statt. Wie wird das Wetter für´s Glühweintrinken? Und was erwartet uns in der neuen Woche?

Die Experten des Deutschen Wetterdienstes prognostizieren für den heutigen Vormittag viel Nebel. Es bleibt auch im Verlauf des Tages eher bewölkt. Ab den Mittagsstunden kann sich von Westen her kommend gelegentlich leichter Regen ausbreiten. Die Höchsttemperatur soll laut Deutschem Wetterdienst zwischen vier und acht Grad Celsius liegen. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Süd. Im Bergland kann es auch zu Windböen kommen.

In der Nacht zum Montag bleibt es stark bewölkt und es kann zeitweise noch etwas regnen. Nachts kühlt es dann auch vier bis null Grad Celsius ab.

Das Wetter für die neue Woche im Saarland

Die neue Woche startet ähnlich, wie die vorherige. Es bleibt voraussichtlich bedeckt und gebietsweise kann es leicht regnen. Die Temperaturen schaffen es auf fünf bis neun Grad Celsius. In der Nacht zum Dienstag bleibt es dicht bewölkt und kann gelegentlich etwas regnen. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen fünf und zwei Grad Celsius.

Auch am Dienstag verändert sich wettertechnisch kaum etwas

Am Dienstag gibt es viele Wolken und ab und an etwas Regen. Ab dem Nachmittag kann es vereinzelt auflockern. Die Temperaturen werden auf fünf bis neun Grad Celsius vorhergesagt.

Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt bis bedeckt und stellenweise kann etwas Regen fallen. Örtlich können sich Nebel- und Hochnebelfeldern bilden. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen fünf und zwei Grad Celsius.

Das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch bleibt es weiter stark bewölkt bis bedeckt und örtlich fällt etwas Regen. Die Höchsttemperatur erreichen zur Wochenmitte Werte zwischen vier und acht Grad Celsius. Dazu weht schwacher Nordostwind.

