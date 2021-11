Das Wetter im Saarland : Auflockerungen und Sonnenschein im Saarland

Offenbach Nach dem Dauergrau der vergangenen Tage gibt es wettertechnisch endlich Lockerungen. Bereits gestern war es in weiten Teilen des Saarlandes sonnig und auch heute soll das schöne Wetter andauern. Wie es weiter geht.

Am Mittwoch ist im Saarland meist mit bedecktem Himmel zu rechnen. Wie sich mancherorts auch schon am Morgen ankündigt, könnte es im Tagesverlauf aber teilweise zu Auflockerungen und Sonnenschein kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Es bleibe voraussichtlich trocken, bei Höchstwerten zwischen vier bis sieben Grad. Wer also das schöne Wetter draußen genießen will, sollte sich warm einpacken.