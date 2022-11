Deutscher Wetterdienst : Der November bleibt weiter nass und grau - dieses Wetter kommt aufs Saarland zu

Offenbach Die neue Woche startet im Saarland bewölkt und regnerisch. Nur am Dienstag bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen sinken auf bis auf zwei Grad in der Nacht.

Im Saarland wird zum Wochenstart ein Mix aus Wolken und Regen erwartet. Am heutigen Montag werden Höchstwerte von sechs bis zehn Grad Celsius erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Dabei ist es wechselhaft bis stark bewölkt. Am Morgen kommt es örtlich noch zu leichten Regenschauern, anschließend bleibt es meist niederschlagsfrei. Zum Abend setzt im Westen weiterer Regen ein. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig.

Am Dienstag bleibe es bei Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad Celsius überwiegend trocken. Die Meteorologen rechnen im Südwesten mit mäßigem Wind und örtlich starken Böen, die aber am Nachmittag abnehmen. In der Nacht zum Mittwoch kann es zeitweise regnen. Das bedeckte und feuchte Wetter setzt sich auch am Mittwoch fort. Der örtliche Regen nimmt im Tagesverlauf von Südwesten zu. Im Süden kommt es zu schwachem bis mäßigem Wind, der im höheren Bergland teils böig auffrischen kann.