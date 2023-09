DWD-Wetter Hitze-Wochenende angekündigt – das kommt aufs Saarland zu

So setzt sich die Lage in der Nacht auf Freitag fort. Der Himmel bleibt klar. Niederschläge sind ausgeschlossen. Für September wird es mild: Auf 17 bis elf Grad sinken die Grade. Nur in Tälern kann es mal knapp unter zehn Grad werden. Nebel wie in den Nächten zuvor kündigt der DWD nicht an.