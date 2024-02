Die aktuelle Lage Wetterwarnung im Saarland gilt weiter – Feuerwehr meldet heftige Sturmböen in St. Wendel

Mehrere Einsätze meldete dagegen die Feuerwehr St. Wendel. Sieben Mal musste die Wehr am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr wegen des Unwetters ausrücken. In fünf Fällen fielen Bäume auf Fahrbahnen. In Oberthal in der Bahnhofstraße kam es darüber hinaus zu einem Erdrutsch. In Nonnweiler musste die L149 vollgesperrt werden, weil der Gehweg und die Fahrbahn überflutet wurden. Folgende Spitzenwerte meldete die Feuerwehr bei den gemessenen Sturmböen: