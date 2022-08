Wetterbericht : Amtliche Warnung vor Hitze im Saarland – Ab morgen steigt Unwetter-Gefahr

Saarbrücken Das trockene und heiße Wetter setzt sich im Saarland fort. Die Temperaturen steigen erneut an. Darum gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung heraus. Was die Region heute und die nächsten Tage erwartet.

Den gesamten Tag scheint die Sonne über dem Saarland. Nur ein paar dünne Schleierwolken sollen am heutigen Mittwoch, 3. August, am Himmel vorbeiziehen. Von Regen ist keine Spur. Das lässt auch die Temperaturen wieder mächtig in die Höhe schnellen, wie Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach voraussagen.