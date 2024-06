Wo bleibt der Sommer? Das Saarland zwischen zaghafter Sonne und neuen heftigen Gewittern

Saarbrücken · So richtig will der Sommer im Saarland nicht durchstarten. Freibad-Wetter ist nach wie vor nicht in Sicht. Bei verhaltenen Temperaturen zeigt sich vorübergehend die Sonne. Doch dann soll es wieder ungemütlich werden – womöglich mit Unwetter-Gefahr.

03.06.2024 , 13:39 Uhr

Könnte zum Wochenende hin wieder gefährlich ungemütlich im Saarland werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Während nach dem Hochwasser zu Pfingsten im Saarland jetzt Bayern und Baden-Württemberg dramatisch betroffen sind, hat sich das Wetter hierzulande wieder beruhigt. Die angekündigten teils starken Gewitter blieben am Wochenende aus. Und zum Wochenstart an diesem Montag, 3. Juni, lässt sich die Sonne öfter blicken. Doch Hoffnung auf Hoch-Sommer machen Fachleute beim Deutschen Wetterdienst (DWD) den Menschen in der Region kaum. Verhaltene Temperaturen im Saarland und immer wieder Wolken So fallen die Temperaturen weiterhin eher verhalten aus. Moderate 18 bis 21 Grad werden vorausgesagt. In höheren Lagen soll's noch darunter bleiben. Dort ist bereits bei maximal 16 Grad Schluss. Alles andere als Werte, die die meisten zum Aufenthalt im Freibad veranlassen. Wenigstens reißt die Wolkendecke auf und lässt wärmende Strahlen zu. Empfindlich kalt hingegen wird's nach DWD-Vorausschau in der Nacht auf Dienstag. Dann sinken die Temperaturen auf neun bis sieben Grad. Örtlich wird's noch kälter: Dann rutscht die Anzeige auf dem Thermometer auf gerade mal vier Grad. Dabei zeigt sich ein wolkiger Himmel. Mit Regen rechnen Meteorologen im Saarland aber nicht. Erneut nähert sich Regen dem Saarland Ähnlich wie am ersten Tag der Woche präsentiert sich der Dienstag. Wolken und sonnige Abschnitte wechseln sich ab. Dabei wird es voraussichtlich etwas milder. Auf 19 bis 23 Grad sollen die Werte steigen, im Bergland mit höchstens 17 Grad darunter. Niederschläge ziehen nicht auf. Das ändert sich in der Nacht zu Mittwoch. Vermehrt ziehen Wolken übers Land. Damit folgen Schauer, die sich vom Westen her über die Region ausbreiten. Bei 13 bis neun Grad wird's ungemütlich nass. So lautet der Wetter-Trend zur Wochenmitte Damit startet der Mittwoch: Es bleibt regnerisch. Zeitweise kann der Niederschlag auch länger andauern, heißt es in der DWD-Prognose. Mit 17 bis 21 Grad ist es abermals etwas frischer. Der Wind frischt böig auf. Das Wechselspiel der vorangegangenen Tage setzt sich in der Nacht auf Donnerstag fort. Erst dominieren Wolken am Himmel, später ziehen sie ab. Der Regen tut es ihnen gleich. Es wird trocken. Neun bis sechs Grad sind die Höchsttemperaturen. Allmählich weniger Wolken, aber kalte Nächte 18 bis 22 Grad bei einem Mix aus Wolken und Sonne erwartet die Menschen im Saarland dann am Donnerstag. Damit spielt Regen keine Rolle. Das Gleiche gilt für Wind, der nur leicht auffrischt. In höheren Lagen ist bei 15 Grad Sense. In der Nacht auf Freitag sind Sterne zu sehen. Nur einige Wolken werden erwartet, die den Ausblick etwas trüben. Doch damit gehört Regen vorübergehend der Vergangenheit an. Zehn bis sechs Grad verheißen aber nach wie vor keine lauen Sommer-Nächte. Ausblick aufs Wochenende: wieder heftige Gewitter möglich Die nächsten Tage klettern die Temperaturen weiter. Eine genaue Vorhersage der DWD-Experten fürs Wochenende steht noch aus. Allerdings weist das Internetportal Wetter.com auf neue Gefahren von oben hin. Demnach soll sich über Spanien ein Unwetter-Tief zusammenbrauen. Dies habe durchaus das Potenzial, dass es in die Mitte Europas vordringt. Dann könnten über dem Saarland mächtige Quellwolken entstehen, die am Samstag und spätestens Sonntag für heftige Gewitter sorgen. Dann sei zudem kräftiger Regen möglich. Doch eine präzise Auskunft folgt erst kurzfristig.

(hgn)