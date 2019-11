Herbstwetter : Es bleibt ungemütlich und regnerisch im Saarland

Saarbrücken Der Herbst hält das Saarland fest im Griff, Regenmantel und Schirm gehören in den kommenden Tagen zur Pflichtausstattung.

Das sind ja trübe Aussichten. Das herbstliche Wetter setzt sich im Saarland fest. Von Westen her ziehen Ausläufer eines Tiefs über das Saarland hinweg und bringen feuchte Luft zu uns. Am späten Nachmittag und am Abend sind vereinzelt Gewitter mit Windböen um die 60 Stundenkilometer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen zehn und 14 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es kühl und regnerisch mit vereinzelten Gewittern. Die Temperaturen fallen auf acht bis fünf Grad.