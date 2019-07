Wetter : Hitze kommt zurück ins Saarland

Offenbach Der Hochsommer bringt erneut große Hitze nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland.

Mitte der Woche seien Temperaturen von bis zu 39 Grad zu erwarten, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag. Die Woche beginne zunächst wolkig, aber trocken. Am Montag sollen die Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad liegen.

Am Dienstag wird es den Meteorologen zufolge sonnig und noch heißer. Die Höchsttemperatur lägen dann zwischen 33 und 36 Grad. Am Mittwoch werde es bei schwachem Wind sehr heiß: 34 bis 39 Grad sagt die Prognose voraus. In der Nacht fällt mancherorts der Wert auf dem Thermometer nicht unter 20 Grad.