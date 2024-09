Wetterprognose Temperaturen über 25 Grad – der Spätsommer kommt zurück ins Saarland

Laut Wetter-Experte Jung bleibt es in den nächsten Tagen bis zum Ende der Woche zunächst sonnig und trocken. Am heutigen Mittwoch erreichen die Temperaturen im Tagesverlauf bis zu 24 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Werte auf kühle zwölf bis neun Grad. Doch in den kommenden Tagen steigen die Temperaturen wieder an. An einzelnen Tagen sogar auf bis zu 25 Grad.