Wetter-Vorhersage : Sturmböen, Regen, sogar Gewitter: Das kommt jetzt aufs Saarland zu

Ungemütliches Wetter prognostizieren die Meteorologen fürs Saarland. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Das kann bei für Wintertage außergewöhnlich milden Temperaturen ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat sogar eine Unwetterwarnung herausgeschickt.

Das Thermometer steigt, die Wahrscheinlichkeit von Regen, Gewitter und Sturmböen ebenso. Das sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in offenbach fürs Saarland voraus. Bereits am Sonntag, 2. Januar, bleibt es nach den sonnigen Tagen zum Jahreswechsel grau: Nach Nebel herrschen Wolken vor. Die Temperaturen klettern auf Maximalwerte von bis zu 14 Grad. In höheren Lagen werden zehn Grad erreicht.

Im Laufe des Tages legt dann der Wind zu, so die Vorhersage. Der DWD gab deswegen eine Unwetterwarnung heraus. Denn im Bergland sollen starke bis stürmische Böen erreicht werden. Teilweise sei mit Sturmböen zu rechnen.

Dies hält auch in der Nacht zu Montag an. Allerdings gesellt sich dann Regen hinzu. Gewitter sind ebenfalls drin. Es bleibt weiterhin mild. Zehn bis fünf Grad werden erreicht.

Erst zum Morgen hin lässt der Wind nach derzeitigem Stand nach. Am Montag bleibt es regnerisch. Die Schauer sollen am Nachmittag zunehmen. Gewitter sind weiterhin nicht auszuschließen. Dabei kann es in Höhenlagen erneut stürmen. Unwesentlich kühler wird es am Tag bei sieben bis 13 Grad, höher gelegen erreicht das Quecksilber sechs Grad. Wind bis hin zu stürmischen Böen bleibt dem Saarland erhalten.