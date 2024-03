Vorausschau von Wetterexperte und DWD Zu Ostern kommt der Frühling? Prognose für das Wetter im Saarland

Am kommenden Samstag klettern die Temperaturen laut Wetterexpte Jung auf bis zu 21 Grad, zeitweise gibt es Sonnenschein und es bleibt meistens trocken. Am Ostersonntag wird es bis zu 17 Grad warm. Bei einem Mix aus Sonnenschein und Wolken bleibt es weitgehend trocken. Wieder mehr Wolken und nur 14 Grad gibt es laut Experte am Ostermontag. Dann ist auch Regen möglich. Diese Prognose teilt auch der Deutsche Wetterdienst in Offenbach weitestgehend. Von daher stehen die Chance für das Ostereiersuchen im Sonnenschein relativ gut.