Prognose für die Feiertage : Wetter an Ostern im Saarland: Temperatursturz an Ostermontag droht

Update Saarbrücken Das Wetter in Deutschland und im Saarland gleicht derzeit einer Achterbahnfahrt. Wie das Wetter an Ostern wird, verrät der 14-Tage-Wettertrend.

In den nächsten Tagen dominieren im Saarland Sturm und Regen, doch eine Besserung ist schon in Sicht. Für die Woche direkt vor Ostern (KW 15) sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine „deutliche Erwärmung“ vorher. Zu Wochenbeginn wird „ruhiges, häufig freundliches Wetter“ erwartet.

In Saarbrücken klettert das Thermometer laut 14-Tage-Trend am Montag, 11. April auf bis zu 15 Grad bei leichter Bewölkung. Am Dienstag und Mittwoch werden sogar bis zu 20 Grad bei strahlendem Sonnenschein erwartet.

Saarland: Temperatursturz an Ostermontag

Am Gründonnerstag und Karfreitag (15. April) bleibt es bei 18 Grad und leicht bewölktem Himmel recht freundlich. Die Sonne scheint etwa vier bis fünf Stunden pro Tag. Dieser Trend setzt sich auch am Samstag fort. Pünktlich zur Eiersuche am Ostersonntag (17. April) können sich Sonnenanbeter über sechs Sonnenstunden und 19 Grad freuen.

Am Ostermontag (18. April) fällt die Temperatur über Nacht auf 11 Grad bei klarem Himmel ab. Am Dienstag zieht der Himmel bei 12 Grad etwas zu. Ab Mittwoch, 20. April, wird das Wetter im Saarland regnerisch. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 12 Grad.

In diesen Jahren war es an Ostern in Deutschland besonders heiß

Zu den vergangenen Osterfesten gab es bereits viele Wetterextreme: Sommerliches Wetter gab es am Ostermontag im Jahr 2009 mit 28 Grad, an Ostern 2000 kletterte das Thermometer in Deutschland sogar auf bis zu 30 Grad.

Dem gegenüber stehen Osterfeste in den Jahren 1988 und 2013, die Kälte und Schnee brachten. 2018 lag in Mecklenburg-Vorpommern sogar bis zu 35 Zentimeter Schnee, bevor kurze Zeit später der Dürresommer anbrach.

Warum ist Ostern jedes Jahr an einem anderen Datum?

Genau 46 Tage nach Aschermittwoch ist Ostersonntag – so lautet die einfache Rechenregel. Andere orientieren sich bei der Frage nach den Oster-Terminen nach dem Mond. Denn der erste Vollmond nach dem Frühlingsanfang legt fest, wann Ostern ist. Das Osterfest fällt jedes Jahr auf den ersten Sonntag nach dem Vollmond.