Fastnachter in Sorge Erst Regen, dann Schnee möglich – verhagelt das Wetter den Straßenkarneval im Saarland?

Was kommt da aufs Saarland zu? Noch ist es in der Region sehr mild für Februar. Dazu regnet es immer wieder. Und in Höhenlagen sind noch stürmische Böen drin. Doch Meteorologen sagen eine einschneidende Änderung beim Wetter voraus. Die könnte den Straßenkarneval rund um Rosenmontag treffen.