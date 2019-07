Wetter am Wochenende : Kaum Gewitter und etwas Sonne im Saarland

Mainz Die Wetterlage im Saarland entspannt sich am Wochenende wieder.

Nach starken Gewittern am Donnerstag und Freitag entspannt sich die Wetterlage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende etwas. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag Schauer und nur mit geringer Wahrscheinlichkeit einzelne Gewitter.