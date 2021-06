Das Wetter fürs Wochenende : Ein Sommerwochenende im Saarland

Endlich ist der Sommer im Saarland angekommen und zeigt sich am Wochenende von seiner schönsten Seite

Viele Freibäder haben wieder geöffnet und am Wochenende kommt auch endlich das passende Wetter für den Schwimmbadbesuch. Zum Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland viel Sonne. In der Pfalz kann es am Freitag vereinzelt Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Überwiegend bleibt es aber trocken bei nur wenigen Wolken. Die Temperaturen erreichen bis zu 28 Grad.