DWD-Wetterbericht Es wird wieder heiß im Saarland – Unwetter-Gefahr nimmt ab Mittwoch zu

Denn heute soll es recht schwül werden. Zunächst scheint die Sonne wie schon am Vortag. In den folgenden Stunden steigt jjedoch das Gewitter-Risiko. Denn bei 28 bis 34 Grad wird die Luft immer feuchter. Damit ziehen Donner und Blitz heran. Am frühen Nachmittag treten sie örtlich mit Platzregen und vereinzelt mit Hagel auf.