Wetterbericht Ziemlich heiß im Saarland – erneut amtliche Hitze-Warnung für heute und dann Gewitter

Trocken und sehr warm: So soll sich der heutige Dienstag, 30. Juli, im Saarland präsentieren. Hochsommer-Wetter hat Einzug gehalten. Sonne von früh bis spät kündigen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an. Dabei klettern die Temperaturen weit über die 30-Grad-Marke hinaus. Doch was den einen freut, kann für andere wiederum zu einer gesundheitlichen Bedrohung werden. Darum haben DWD-Experten eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben. Doch schon ab Mittwoch können Gewitter aufziehen, die es dann in sich haben.