Wetter der Woche : Wolken und Regen im Saarland – am Freitag vielleicht sogar Schnee

Offenbach Der Dienstag und der Rest der Woche werden im Saarland wolkig und verregnet. Doch für Freitag steht vielleicht eine Überraschung an.

Mit vielen Wolken, Regen und einstelligen Temperaturen sind die Wetteraussichten im Saarland und in Rheinland-Pfalz in den kommenden Tagen eher trübe.

Das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch sei es verbreitet bedeckt und es gebe zeitweise Regen oder Sprühregen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Dienstag mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und acht Grad, nur am Oberrhein könne es noch ein Grad wärmer werden.