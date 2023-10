Wetter-Vorhersage Dem Saarland steht ein deutlicher Temperatursprung bevor

Für den Dienstag rechnet der Wetterdienst mit Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad sowie sonnigem und niederschlagsfreiem Wetter. In der Nacht zum Mittwoch soll es demnach zwischen 7 bis 2 Grad haben. Am Mittwoch kann es laut DWD häufiger regnen. Die Temperaturen steigen wie am Tag zuvor auf voraussichtlich bis zu 15 Grad.