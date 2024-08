Wetter-Aussichten So heiß wird’s im Saarland am letzten Ferien-Wochenende – dann folgen Gewitter

Bereits am Donnerstag, 22. August, klettert die Anzeige auf dem Thermometer auf bis zu 27 Grad. Allmählich nähert es sich also der 30-Grad-Marke. Während es in Nord-Deutschland weit darunter bleibt und sich Wind und Wolken mit ruhigen Abschnitten und Sonnenschein abwechseln, setzt sich im Saarland ruhiges Sommerwetter durch. Der Himmel in der Region ist nach Angaben der Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nur gering bedeckt. Wind spiele kaum eine Rolle.