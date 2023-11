Barcode-Wette „Wetten Dass,...?“: Bei letzter Gottschalk-Sendung plötzlich Bilder aus Saarbrücken

Bei Barcode Nummer vier leuchten überwiegend Striche in Blautönen auf. „Die hat auch tatsächlich etwas mit Wasser zu tun“ – das erkennt die Kandidatin sofort. Die Wette, die hinter dem Haufen Striche steckt: In der am 14. April 1984 in Saarbrücken aufgezeichneten Sendung versucht ein Mann, mit einer Wurfangel ein Goldfischglas zu treffen, das mehrere Meter von ihm entfernt ist. Er trifft im zweiten Anlauf, Reichert erkennt die Wette im ersten. Auch die fünfte Wette entschlüsselt sie durch die Farbsequenz. Sie geht damit in die „Wetten, dass...?“-Geschichte ein – als Gottschalks letzte Wettkönigin.