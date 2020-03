Wegen Corona : Wettbewerb „Schüler experimentieren“ für dieses Jahr abgesagt

Saarbrücken Messen, Konzerte, Sport-Veranstaltungen: Das Coronavirus legt derzeit vieles lahm. Auch der Wettbewerb „Schüler experimentieren“ wurde jetzt gestrichen. „Jugend forscht“ steht auf der Kippe.

Das grassierende Coronavirus hat nun auch zur Absage des Landeswettbewerbs „Schüler experimentieren“ geführt. Das bestätigte Wettbewerbsleiterin Monika Reiter auf SZ-Nachfrage. „Angesichts der steigenden Zahl von Infektionen und der Schließung von Schulen haben wir uns am Mittwoch in Absprache mit der Stiftung Jugend forscht in Hamburg, den Patenfirmen und dem saarländischen Kultusministerium zur Absage entschlossen – schweren Herzens“, sagte Reiter.

„Die Schüler sind natürlich enttäuscht, weil sie lange an den Projekten gearbeitet hatten – und alles fertig war.“ Vom 16. bis 18. März sollten die Arbeiten in der Saarbrücker Congesshalle präsentiert werden. „Aber die Gefahr war uns angesichts der vielen Beteiligten zu groß“, sagte Reiter. Zunächst habe man eine zeitliche Verschiebung erwogen, sich dann aber für die komplette Absage entschieden.

Eine gute Nachricht gibt es immerhin für die betroffenen Schüler: Sie können ihre Arbeiten bei dem Wettbewerb im kommenden Jahr erneut einreichen. „Die Projekte können sowohl weiterentwickelt als auch in identischer Form erneut präsentiert werden“, so Reiter.

Noch nicht entschieden ist, was mit dem Wettbewerb „Jugend forscht“ passiert. Der Landesentscheid ist vom 24. bis 26. März an der Universität in Saarbrücken geplant. „Eine Entscheidung soll Anfang der kommenden Woche fallen, wenn absehbar ist, wie die Corona-Entwicklung an den Schulen ist“, sagte Landeswettbewerbsleiter Wolfgang Thewes vom Dillinger Albert-Schweitzer-Gymnasium. „Wir versuchen, den Wettbewerb in reduziertem Umfang durchzuführen.“ Dabei wird nach SZ-Informationen überlegt, die Präsentation vor der Jury wie geplant durchzuführen, aber auf die für den 26. März geplante öffentliche Präsentation der Arbeiten zu verzichten.