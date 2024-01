Regionaler Leitartikel Werdende Eltern sind anspruchsvoll

Die neue Geburtenliste, die die Zahl der Neugeborenen in allen 612 Geburtskliniken in Deutschland miteinander vergleicht, weist für die Geburtsstation im Saarbrücker Winterberg-Klinikum den mit Abstand höchsten Zuwachs an Geburten im Vergleich der Jahre 2022 und 2023 aller acht saarländischen Geburtskliniken aus. Hierbei spielt die Auszeichnung „babyfreundliches Krankenhaus“ sicher eine große Rolle, die die Weltgesundheitsorganisation und das UN-Kinderhilfswerk der Klinik verliehen hat – auch für das „Bonding“, bei dem das Neugeborene sofort für eine Stunde auf Bauch und Brust der Mutter gelegt wird. Das zieht viele werdende Eltern auf den Winterberg. Auch das Caritas-Klinikum in Saarbrücken, in dem saarlandweit die meisten Kinder zur Welt kommen, überzeugt offenbar die wachsende Zahl von Frauen, die auch unter schwierigen Umständen natürlich gebären und keinen Kaiserschnitt wollen. Hier führen erfahrene Ärzte auch komplizierte Steißgeburten durch, bei denen das Kind zuerst mit dem Po in den Geburtskanal rutscht.