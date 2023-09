Rekord im Kugelstoßen „Wer wird Millionär?“ – Kandidat scheitert an Frage zu Anke Rehlinger

Also setzte Beke einen Joker ein und rief seinen Sport-Experten an. Der hatte „leider keine Ahnung“. Also lief es auf den nächsten Joker hinaus: Wusste jemand im Publikum die Antwort? Langes Schweigen im Studio. Dann endlich erhob sich, sichtlich verunsichert, eine Frau in der letzten Reihe. Eine definitive Antwort hatte sie nicht, aber ließ den Kandidaten an ihren Vermutungen teilhaben: Wenn es tatsächlich um die Politiker ginge, dann tendiere sie zu Ramelow, da sie glaube, mal gehört zu haben, dass er „mal so einen Sport gemacht“ habe. Wenn es hingegen nur um eine zufällige Namensgleichheit ginge, dann tendiere sie zu Rehlinger – bei dem Namen „klingelt“ es ganz entfernt beim Thema Kugelstoßen. Tja. So nah und doch so fern.