“Wer wird Millionär?“ : Kandidat ratlos bei Saarland-Frage – Joker aus Saarbrücken rettet ihn

Köln/Saarbrücken Bei „Wer wird Millionär?“ geht es in dieser Woche nicht nur um eine Million Euro - sondern gleich um drei. Ein Kandidat wäre dabei fast an einer Frage gescheitert, die Saarländer locker beantworten könnten.

„Wer wird Millionär?“: Frage, die Saarländer locker beantworten können

Am Donnerstagabend saß nun erneut Philipp Rubach auf dem Stuhl bei Quizmaster Günther Jauch. Der Student aus Düsseldorf hatte am Mittwoch bereits 8000 Euro erspielt, als die Sendezeit zu Ende war. Am Donnerstag nun fuhr er mit der 16.000-Euro- Frage fort - und die wäre für die meisten Saarländer leicht zu beantworten gewesen. Nicht jedoch für Rubach.