SZ-Serie „So klappt Tradition“ – Saarländische Winzer im Porträt „Ein Weingut ist kein Lottogewinn“

Überraschend unverklärt ist die Sicht der Familie auf die Öko-Weinwelt. Simon hält fest: „Die Errichtung von Dauerkulturen wie Weinbau ist immer ein Eingriff in die Naturlandschaft“, und er räumt auch gerne mit Klischees auf: Es sei falsch, wenn Öko-Kollegen behaupteten, sie verwendeten keine Pestizide. „Auch wir müssen Krankheiten bekämpfen, aber wir verwenden ausschließlich Mittel, die der Natur entspringen.“ Der Nachteil: Letztere bleiben an der Oberfläche und werden, anders als chemisch-synthetische Mittel, die in die Reben eindringen, vom Regen abgewaschen oder von Sturmböen weggetragen, was in diesem Sommer häufig passierte. „Bio ist nun mal risikoreicher, uns sind Grenzen gesetzt, was wir bei Infektionen tun können“, sagt Simon. Es gehe darum, Ansteckungsketten zu unterbrechen: „Wenn die Infektion erst mal im Weinberg drin ist, gibt es keine Chance mehr.“ Was bedeutet, dass Flexibilität und Zeitdruck zum Alltag gehören, noch stärker als im konventionellen Weinbau. Schwer kalkulierbar ist das Winzer-Leben. Aber eben auch selbstbestimmt.